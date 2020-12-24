"Демократические инициативы" обвинили ОПУ в перекручивании фактов и манипуляции

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обвинил Офис президента Украины в манипулировании данными опроса об отношении украицев к президентской инициативе "Велике будівництво".

В частности, речь идет об ошибочном утверждении, что якобы 93% украинцев назвали эту программу главным позитивным событием года, пишет в статье для "Украинской правды" научный директор фонда Алексей Гарань. На самом деле реальная цифра составляет 10,5%.

"23 декабря комуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Велике будівництво" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% – это все-таки не 93%, как написали господа из ОПУ!" – подчеркнул ученый.

Возмущаясь, Гарань добавил, что если бы обнародованная ОПУ статистика была правдой, то правящая партия не проиграла бы местные выборы во всех областях и областных центрах. По его словам, настоящее мнение украинцев свидетельствует о том, что они не видят в стране никаких положительных событий.

"Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогам воспринимается негативно... Это тревожный знак. Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения", – написал научный директор "Деминициатив".

Поэтому он обратился к ОПУ с просьбой научиться цитировать социологические данные корректно и правильно использовать их, чтобы не навредить важным государственным решением

"Например, в июле опрос показал, что министром образования должен быть человек, который имеет незапятнанную профессиональную репутацию и честно заслуженные ученые степени. Вопреки мнению граждан, при поддержке ОПЗЖ был таки назначен Сергей Шкарлет. Наш прогноз: это только увеличит конфликты и противников власти среди молодежи", – пояснил Гарань.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что опросы относительно войны на Донбассе показали неготовность украинцев отказываться от свободы в обмен на мир. Следовательно, власть должна в течение 2021-2023 годов обеспечить альтернативу Минским договоренностям.

"И напоследок, все же, или честно напишите, что 93% от 11% всех опрошенных – это всего лишь 10,5%, или хотя бы снимите эту новость. Впереди Рождество и Новый год, а не 1 апреля", – подытожил социолог.

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