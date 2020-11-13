Демилитаризация ОРДЛО и контроль над границей: стали известны детали нового плана Украины по Донбассу

Новые детали "Плана по Донбассу", предложенного ТКГ, описывают нюансы передачи контроля над границей, полной демилитаризации, введения переходного правосудия и возврата собственности.

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам. В документе максимально проработан процесс передачи контроля над границей.

Уже на первом этапе контроль должна обеспечить миссия ОБСЕ. Одновременно с этим будет создана специальная подгруппа в ТКГ, которая займется проработкой процедуры восстановления украинского контроля над границей.

По словам источника, до начала избирательной кампании в ОРДЛО по украинским законам контроль должен быть полностью восстановлен.

Кроме того, ключевым моментом плана является полная демилитаризация ОРДЛО.

"Это главная предпосылка дальнейшего политического процесса, ведь нормальная политическая жизнь невозможна в военном лагере", – заявил источник агентства.

Демилитаризация предусматривает вывод с территории Украины всех наемников и тяжелого вооружения. Также должна пройти демобилизация всех незаконных пророссийских формирований.

Параллельно с этим процессом Вооруженные силы Украины будут возвращаться на места своей постоянной дислокации.

Безопасность во время переходного периода будет обеспечить миссия ОБСЕ. Для этого она должна иметь полный доступ ко всей территории ОРДЛО.

Для реализации этого предполагается создать в составе СММ ОБСЕ специальное подразделение профессиональных полицейских численностью до 1500 человек.

Кроме того, на территории ОРДЛО должна заработать модель переходного правосудия. Она предусматривает четкие правила привлечения к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления. Также должны быть разработаны детали проведения амнистии и обеспечения защиты прав человека.

Отмечено, что изменения в законодательстве должны сопровождаться отменой некоторых указов президента РФ Владимира Путина. В частности речь идет об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО.

Отдельно в плане отмечена процедура возврата имущества, которое находилось на оккупированных территориях, законным владельцам.

Этому будет предшествовать соответствующий аудит всех активов.

И только после восстановления прав собственности можно будет делать другие шаги, касающиеся экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ 10 ноября в режиме видеоконференции собрались члены политической и гуманитарной подгрупп, чтобы обсудить "План действий" по Донбассу, предложенный главой украинской делегации в контактной группе Леонидом Кравчуком.

Напомним, что он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.

На заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе взят за основу украинский "План действий" по Донбассу.