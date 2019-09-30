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30 сентября • обновлено в 14:26
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Демарш Украины в ПАСЕ: нардеп раскрыла детали

1.1т Читать материал на украинском

Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы выбрала один из трех возможных вариантов ответа на возвращение делегации России в ПАСЕ.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины Евгения Кравчук ("Слуга народа"), комментируя отказ украинской делегации от участия в открытии сессии ПАСЕ.

Нардеп отметила, что данное решение украинская сторона приняла "не стопроцентным количеством, но большинством голосов". При этом рассматривалось несколько вариантов.

"Просто принять участие без каких-либо замечаний – это будет означать, что никакой проблемы нет. Украина в зале и, соответственно, снимаются вообще все вопросы к ситуации, которая возникла после июня. Украина – единственная страна, у которой аннексировали территорию, было более 10 резолюций ПАСЕ по этому поводу. Очевидно, это было бы очень странно с нашей стороны – согласиться, как будто ничего не было", – отметила она.

"Другой вариант был принять эти credentials (верительные грамоты. – Ред.), стать официальной делегацией, но не принимать участия в каких-то официальных мероприятиях. Это довольно гибридный вариант, он очевидно не смог бы привлечь внимание", – добавила политик.

Третий вариант, по ее словам, который выбрала украинская делегация – до января не принимать официальный статус.

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При этом Кравчук подтвердила, что нардеп Елизавета Ясько, которую несколько недель назад избрали главой делегации, сейчас в Страсбурге. Там она проведет ряд встреч с делегациями, которые поддерживают Украину.

"Соответственно, имея такую четкую позицию, к нам также обращаются делегации из других стран. Например, Литва предложила представлять интересы в комитетах. Грузия отказалась ехать вообще как делегация", – добавила нардеп.

Демарш Украины в ПАСЕ: нардеп раскрыла детали

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы
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Мир Миру
Мир Миру
Марнування депутатами часу (аж до січня!) на безглузді виправдовування.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А вы трезуб из дерьма перед ПАСЕ сделайте, пускай зрадники почувствуют несгибаемый украинский дух!
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филипп филипыч
филипп филипыч
вы прочитали как будет меняться статус украинской делегации в ближайшем будущем. сначала 3 пункт потом второй затем первый)
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