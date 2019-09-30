Демарш Украины в ПАСЕ: нардеп раскрыла детали

Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы выбрала один из трех возможных вариантов ответа на возвращение делегации России в ПАСЕ.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины Евгения Кравчук ("Слуга народа"), комментируя отказ украинской делегации от участия в открытии сессии ПАСЕ.

Нардеп отметила, что данное решение украинская сторона приняла "не стопроцентным количеством, но большинством голосов". При этом рассматривалось несколько вариантов.

"Просто принять участие без каких-либо замечаний – это будет означать, что никакой проблемы нет. Украина в зале и, соответственно, снимаются вообще все вопросы к ситуации, которая возникла после июня. Украина – единственная страна, у которой аннексировали территорию, было более 10 резолюций ПАСЕ по этому поводу. Очевидно, это было бы очень странно с нашей стороны – согласиться, как будто ничего не было", – отметила она.

"Другой вариант был принять эти credentials (верительные грамоты. – Ред.), стать официальной делегацией, но не принимать участия в каких-то официальных мероприятиях. Это довольно гибридный вариант, он очевидно не смог бы привлечь внимание", – добавила политик.

Третий вариант, по ее словам, который выбрала украинская делегация – до января не принимать официальный статус.

При этом Кравчук подтвердила, что нардеп Елизавета Ясько, которую несколько недель назад избрали главой делегации, сейчас в Страсбурге. Там она проведет ряд встреч с делегациями, которые поддерживают Украину.

"Соответственно, имея такую четкую позицию, к нам также обращаются делегации из других стран. Например, Литва предложила представлять интересы в комитетах. Грузия отказалась ехать вообще как делегация", – добавила нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

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