Демарш из-за Крыма: Украина приняла важное решение по работе в ОБСЕ

Украина согласилась возобновить участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое она во вторник, 17 сентября, покинула в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

К такому решению делегация пришла после консультаций с партнерами, сообщил "Европейской правде" постпред Украины при международных организациях в Вене, посол Евгений Цимбалюк. По его словам, Украина знала о намерениях россиян инициировать такой конфликт.

"Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые gongo, цель которых – легитимизация нарратива о якобы "российском Крыме", – рассказал Цимбалюк.

Он уточнил, что дипломаты продолжат работу в ближайшее время. Однако, в случае разногласий позиций по Крыму, делегация рассматривает возможность не участвовать в двухнедельном совещании организации.

"Мы вернемся на заседание и будем смотреть на развитие событий. Если все будет развиваться плохо, то Украина проведет консультации и рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, которое только началось. Но пока партнеры убеждают нас не покидать заседание, объясняя, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами", – добавил он.

Цимбалюк утверждает, что демарш позволил Украине мобилизовать государств-партнеров в свою защиту.

"Мы чувствуем поддержку партнеров, к нам подходили представители США, Канады, ряд послов стран ЕС, а также словацкого председательства, Грузии и Швейцарии. Американцы после нашего протеста публично вспомнили, что санкции будут сняты с России только после того, как будет освобожден Крым", – пояснил он.

Дипломат отметил, что Украина продолжит переговоры с организаторами и модераторами заседаний о том, чтобы останавливать тех докладчиков, кто упоминает "российский Крым".

Иллюстрация. Совещание ОБСЕ Факты

Напомним, украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ, таким образом отреагировав на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Как писал OBOZREVATEL, на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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