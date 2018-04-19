Дело Януковича: экс-глава Генштаба рассказал об обращении "легитимного" к Путину

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин 1 марта 2014 года обсуждал с Виктором Януковичем подготовку его будущего обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом Ильин, находясь в аннексированном Крыму, рассказал во время допроса Оболонского райсуда Киева с помощью видеосвязи, передает "Укринформ".

"О том, что такое обращение (к Путину. - Ред.) готовится, я узнал непосредственно от Януковича. Он мне позвонил, это было в первой половине дня 1 марта", - поведал Ильин.

"Он (Виктор Янукович. – Ред.) сказал, что ситуация на юго-востоке Украины начинает выходить из-под контроля, что население начинает выражать недовольство действиями тех, кто захватил власть после Майдана. Он сказал, что никакой реакции со стороны стран-подписантов соглашения относительно мирного урегулирования пока что нет", - продолжил он.

По словам Ильина, Янукович должен был обратиться к Путину "с просьбой начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии". Однако экс-глава Генштаба уточнил, что полностью о сути обращения он не был проинформирован.

Как писал "Обозреватель", ранее в СБУ заявили, что Янукович знал о российской угрозе.