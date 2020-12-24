Дело Татарова передали из НАБУ в СБУ

Офис генерального прокурора передал производства в отношении заместителя председателя Офиса президента Олег Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Как сообщает "Слидство.Инфо", соответствующее решение подписал заместитель председателя ОГП Алексей Симоненко.

"24 декабря Высший антикоррупционный суд должен выбрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Но утром, еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ", – говорится в сообщении.

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