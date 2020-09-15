Зеленский далек от обещания сломать коррупцию в Украине, – Financial Times о скандале с судьей Вовком

Скандал с судьями Окружного административного суда Киева и его главой Павлом Вовком показывает, насколько президент Украины Владимир Зеленский далек от выполнения обещания победить коррупцию.

Об этом заявляется в статье Financial Times. В материале рассказывается о расследовании против Вовка и еще нескольких судей, специализирующихся на рассмотрении апелляций относительно правительственных решений. НАБУ подозревает их в попытке "захватить государственную власть" через контроль судебной системы, а также в коррупции.

"В большинстве стран суды ведут борьбу с мафией. Но в Окружном административном суде Киева некоторые судьи и сами являются представителями мафии", – написали в FT.

Даже "по меркам коррумпированной системы правосудия Украины", как сказано в материале, информация из "пленок Вовка" является экстраординарной. Речь идет о записях, которые ранее обнародовало НАБУ и которые могут свидетельствовать о коррупции и попытке захватить власть ОАСК.

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что Вовк был в сговоре с несколькими коллегами, чтобы получить влияние на другие суды и государственные органы путем вынесения судебных постановлений с целью шантажа.

Издание подчеркнуло, коррупция в суде – это "опора олигархического влияния", позволяющая состоятельным владельцам бизнеса и политикам защищать свои интересы.

В то же время, борьба с коррумпированными судьями в Украине является главным приоритетом для МВФ, ЕС и международных инвесторов.

Сам Вовк в комментарии изданию заявил, что записи якобы являются фальсифицированными и содержат только части фраз и разговоров. Голоса на "пленках", по словам главы суда, "в определенной степени похожи на его голос и голоса его коллег".

"Однако я могу уверенно утверждать, что я и мои коллеги не были участниками подобных разговоров. Это, несомненно, фальсификация", – добавил Вовк.

В FT также напомнили о реакции на скандал Офиса президента. Пресс-служба Зеленского заявила, что он не имеет права вмешиваться в судебную систему.

"Данное дело показывает, насколько Владимир Зеленский, бывший комик, избранный президентом в прошлом году благодаря обещанию "сломать систему" коррупции в стране, далек от его реализации", – считает автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности.

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