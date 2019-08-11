Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и ускорит отставку руководства НАБУ – Алексей Голобуцкий

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой. Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в комментарии корреспонденту "Эхо UA".

"Это дело не имеет никакой судебной перспективы, поскольку просужено вдоль и поперёк. Как в части законности принятия “Роттердам +”, так и в части экономической обоснованности данной методологии, основанной на общепринятом принципе ценообразования по импортному паритету", - заявил Голобуцкий.

По мнению эксперта, расследование НАБУ не несет угроз ни для Петра Порошенко, ни для Рината Ахметова, ни для фигурантов дела, поскольку действия детективов непрофессиональны.

Алексей Голобуцкий echo-ua.media

"Официальные сообщения НАБУ по данному делу пестрят фактологическими ошибками и несуразностями. Чего только стоит высмеянный экономистами "аргумент" детективов о том, что уголь все эти годы импортировали не из Роттердама. Они просто не в состоянии понять, что API2 - крупнейший в Европе угольный ценовой индекс, бенчмарк, по которому формируются цены на континенте, а не источник импорта. Это апофеоз непрофессионализма", - подчеркнул Голобуцкий.

Политтехнолог считает, что активизация НАБУ и САП по делу "Роттердам+" связана со стремлением правоохранителей доказать лояльность новой власти, но продемонстрированный ими непрофессионализм лишь ускорят отставку руководства этих структур.

"Происходит банальная попытка старых силовиков (а для команды и избирателей Зеленского все эти “сытники” и “холодницкие” - однозначно старые, более того, потерявшие поддержку США) неуклюже расписаться в лояльности к новой власти. Но так как конфуз уже очевиден, скорее всего, данные события лишь ускорят их отставки", - резюмировал он.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +".

9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Владимиру Евдокимов меру пресечения в виде ареста на 60 суток или внесения залога в 2 млн грн., хотя прокуроры просили залог в 50 млн грн. Эксперты говорят, что причиной стала отсутствие реальных доказательств виновности.

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 року в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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