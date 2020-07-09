'Дело' против Порошенко требует пристального внимания, решение суда не является точкой, – Кокс и Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский и бывший председатель Европарламента Пэт Кокс в совместном заявлении отметили, что решение Печерского суда по "делу" против пятого президента Петра Порошенко обнадеживает, что Украина не скатится к выборочному правосудию.

Заявление опубликовано на сайте Квасьневского. В то же время, по мнению политиков, этот процесс требует дальнейшего пристального внимания.

"Мы принимаем во внимание результаты сегодняшнего судебного заседания (оно состоялось 8 июля, – Ред.) по делу пятого президента Порошенко. Относительно качества процесса, верховенства права, презумпции невиновности и осуществления ненадлежащего давления на следственные органы и органы прокуратуры решение суда является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к избирательному правосудию", – отмечается в заявлении.

"Что касается самого судебного процесса и грамматики правосудия, это решение является утешительной запятой, но все еще не точкой и потому нуждается в дальнейшем пристальном внимании", – резюмировали Кокс и Квасьневский.

Напомним, Пэт Кокс и Александр Квасьневский в 2012-2013 годах возглавляли мониторинговую миссию Европейского парламента по делу о преследовании лидеров оппозиции со стороны режима Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Также ему не будут выбирать меру пресечения.