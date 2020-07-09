"Дело" против Порошенко требует пристального внимания, решение суда не является точкой, – Кокс и Квасьневский
Кокс и Квасьневский опубликовали заявление относительно суда над Порошенко.
Экс-президент Польши Александр Квасьневский и бывший председатель Европарламента Пэт Кокс в совместном заявлении отметили, что решение Печерского суда по "делу" против пятого президента Петра Порошенко обнадеживает, что Украина не скатится к выборочному правосудию.
Заявление опубликовано на сайте Квасьневского. В то же время, по мнению политиков, этот процесс требует дальнейшего пристального внимания.
"Мы принимаем во внимание результаты сегодняшнего судебного заседания (оно состоялось 8 июля, – Ред.) по делу пятого президента Порошенко. Относительно качества процесса, верховенства права, презумпции невиновности и осуществления ненадлежащего давления на следственные органы и органы прокуратуры решение суда является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к избирательному правосудию", – отмечается в заявлении.
"Что касается самого судебного процесса и грамматики правосудия, это решение является утешительной запятой, но все еще не точкой и потому нуждается в дальнейшем пристальном внимании", – резюмировали Кокс и Квасьневский.
Напомним, Пэт Кокс и Александр Квасьневский в 2012-2013 годах возглавляли мониторинговую миссию Европейского парламента по делу о преследовании лидеров оппозиции со стороны режима Януковича.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Также ему не будут выбирать меру пресечения.