Дело против Насирова: всплыли скандальные детали о вмешательстве НАБУ

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж согласовывал проект подозрения экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову с коллегами из посольства США.
Об этом на пресс-конференции заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Он обнародовал документы, подтверждающие давление США на правоохранительные органы в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).
По словам Деркача, дело Насирова – одно из многих дел, которые проходили под кураторством посольства США.
Роман Насиров
"Совершенно по случайному стечению обстоятельств Роман Насиров был задержан как раз после поездки на инаугурацию президента Дональда Трампа в США. Тогда его руководство возмущалось его незаконным вояжем на инаугурацию Трампа, после чего Насирова доставили в суд для принятия решения о мере пресечения", – отметил Деркач.
Напомним, что нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, в которых говорится, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава несколько лет передавал в США информацию, которая могла повлиять на ход событий в Штатах и Украине. Также в них есть данные о возможных коррупционных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 марта 2017 года суд арестовал Насирова на 60 дней с правом внесения залога в размере 100 млн гривен.
Адвокат Насирова заявил, что в деле против него вообще нет доказательств вины, а также рассказал о политическом решении против подзащитного.
Несмотря на это, Апелляционный суд Киева оставил Насирова под стражей.
В свою очередь глава ГФС заявил, что обжалует незаконные действия НАБУ в Европейском суде по правам человека.
11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными.
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