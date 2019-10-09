Дело против Насирова: всплыли скандальные детали о вмешательстве НАБУ

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж согласовывал проект подозрения экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову с коллегами из посольства США.

Об этом на пресс-конференции заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Он обнародовал документы, подтверждающие давление США на правоохранительные органы в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

По словам Деркача, дело Насирова – одно из многих дел, которые проходили под кураторством посольства США.

Роман Насиров

"Совершенно по случайному стечению обстоятельств Роман Насиров был задержан как раз после поездки на инаугурацию президента Дональда Трампа в США. Тогда его руководство возмущалось его незаконным вояжем на инаугурацию Трампа, после чего Насирова доставили в суд для принятия решения о мере пресечения", – отметил Деркач.

Напомним, что нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, в которых говорится, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава несколько лет передавал в США информацию, которая могла повлиять на ход событий в Штатах и Украине. Также в них есть данные о возможных коррупционных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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