Дело против Черновол: нардепы под ГБР призвали прекратить преследования

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" под стенами Государственного бюро расследований, куда на допрос вызвали Татьяну Черновол, призвали гражданское общество и политиков не оставаться равнодушными к преследованиям участников Майдана.

По мнению депутатов, власти начали активное наступление на достижения Революции Достоинства и этот сценарий написан в Кремле.

"Сейчас разворачивается информационно-диверсионная кампания, цель которой – убедить весь мир и украинцев, что на Майдане собственно майдановцы атаковали правоохранительные органы, а они вынуждены были защищаться. Кремль и Российская Федерация пытаются убедить всех, что майдановцы являются преступниками, а в стране произошел государственный переворот. Это свидетельство того, что нынешняя власть и президент Зеленский, руководитель ГБР и генпрокурор сегодня выполняют сценарий, нарисованный за пределами Украины и задачи его дискредитация Майдана. Таня Черновол – это символ Майдана и символ украинства", – отметил Андрей Парубий.

Владимир Вятрович, в свою очередь, назвал такие шаги власти "большим антимайданивським реваншем", которым было освобождение Беркута, назначение Венедиктовой и идея об отмене амнистии майдановцам.

"Мы видим, как пытаются переписать историю, важной частью которой является Татьяна Черновол, которую хотят устранить из публичного пространства для окончательного переписывания истории. Мы не дадим этого сделать и покажем, что умеем защищать друг друга", – отметил депутат.

Нардеп София Федина заявила, что дела в ГБР фабрикуются из-за страха. По ее словам, власть боится, как и 5 лет назад, Майдана, сознательных людей, правды.

"И боятся того, что мы продолжаем бороться за правду, какая бы ситуация не была. Мы же, наоборот, не боимся. Потому что уже пуганы. Было страшно, когда мы выходили на Майдан и нас пускали "Беркут". Было страшно, когда расстреливали Небесную сотню. Было страшно, когда началась война. Но страх для людей свободных, для настоящих украинцев трансформируется в то, что нас становится больше. Мы становимся сильнее и мы начинаем давать сдачи. И каждый, кто сегодня нарушает закон, каждый, кто дискредитирует Майдан, каждый, кто хочет уничтожить права и свободы и волю к борьбе, – он получит ответ от всех украинцев. Так что бойтесь, ибо мы не боимся", – обратилась к властям Федина.

"Сегодняшние процессы очень напоминают и идут по сценарию, по которому ФСБ сегодня преследует всех активистов в Крыму. Роль Партии регионов в сдаче Крыма была решающей. Процесс 26 февраля, который был еще в период, когда Украина контролировала Крым, именно месть партийцев Партии регионов, руководства Партии регионов, таких как Бабиков, привело к тому, что тысячи наших соотечественников за те события преследуются. Я один из тех, кто отсидел три года. Очевидно, что сегодняшние процессы – это месть за борьбу патриотов за свою страну, месть за борьбу против оккупации, месть за борьбу за независимость ", – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Месть действительно продолжается, и мы видим это в самом деле Шеремета. Это Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко. Это волонтеры, добровольцы, майдановцы. Те дела, которые фабрикуются против них, в том числе, Татьяна Черновол. Сегодня мы – все те, кто прошел Майдан, участники Революции Достоинства, участники АТО плечо в плечо будем дальше бороться за нашу государственность, за суверенитет. И не дадим ни одного из братьев, чтобы их закрыли. мы сегодня здесь мы будем под судом, мы будем дальше отстаивать друг друга", – подчеркнул Михаил Бондарь.

Алексей Гончаренко заявил, что то, что сейчас происходит, на самом деле даже не о 2013-2014 годы, это о сегодняшнем и это о судьбе Украины. По его мнению, прикрываясь эпидемией и карантином, власти прибегли к политическому мародерства и хотят уничтожить реальную единую оппозицию – это украинские патриотические силы.

"И расправа над Татьяной Черновол это просто является частью и знаком предупреждения всем другим – молчите, не ставьте свое слово против, не ограждайте Украины, отодвиньтесь. Этого не будет. Они этого не достигнут. Мы абсолютно понимаем, что происходит. Мы понимаем, что продолжается гибридная война против Украины. И мы будем в этой войне бороться за наше государство и не сдадим его. Мы уверены в себе и мы уверены в победе", – подчеркнул депутат.

Сама Татьяна Черновол заявила, что дело против нее – это дело против всех сознательных украинцев, против всех кто национальное достоинство, потому что она является заказом Москвы.

"Это дело начало расследоваться против меня 18 октября 2019. То есть даже не в тот момент, когда бывший адвокат Януковича фактически возглавил ГБР. Оно начала расследоваться ранее – перед нормандской встречей Зеленского, то есть фактически это дело – это часть так называемых мирных соглашений, но если называть все своими словами – это часть плана капитуляции Украины , – убеждена Черновол.

"Россия, пользуясь несовершенством действующей власти и непониманием государственных процессов, пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать нашу историю. Потому что любая оккупация Российской Федерацией Украины всегда начиналась с того, что надо было переписать героическую историю Украины. А Майдан – это героическая страница новейшей истории Украины. Это первый бой, данный против российской агрессии, и бой, который закончился победой", – напомнила Черновол.

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