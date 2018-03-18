Дело ПриватБанка: Ляшко заявил, что украинцев обокрали дважды

Народный депутат Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правоохранителей сделать все для того, чтобы вернуть украинцам выведенные из ПриватБанка деньги.

Ляшко в эфире телеканала "Украина" призвал приложить ГПУ и НАБУ максимальные усилия, чтобы эти средства "достать из-под земли".

"Странно, когда Лондонский суд рассматривает дело и пытается принять решение о возврате украинцам украденных денег. Но вы видели где-нибудь решения украинских судов, объявления в розыск, задержания?", – сказал нардеп.

"6 миллиардов долларов из "Привата" Коломойский и Боголюбов украли у украинцев, это средства вкладчиков. Чтобы не обвалился этот банк, из госбюджета было выплачено почти 300 миллиардов гривен, то есть, украинцев обокрали дважды – один раз владельцы "Привата" Коломойский и Боголюбов, второй раз – когда надо было закрывать дырку. Вместо того, чтобы деньги пошли на дороги, медицину, жилье для молодежи, рабочие места", – рассказал Ляшко.

Как сообщал "Обозреватель", Ляшко призвал правительство поднять минимальную зарплату.