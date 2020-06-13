Дело Порошенко: бывший генсек НАТО намекнул на политическую месть

Галина Остаповец Политика 13:11, 13.06.2020 Обновлено: 13:27, 13.06.2020

Обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования, считает бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", – отметил Расмуссен.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегли президента Владимира Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Петр Порошенко
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Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной и Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис генпрокурора заявление о преступлении по незаконной слежке за пятым президентом Украины, лидером партии Петром Порошенко.

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