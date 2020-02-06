Дело об угрозах Зеленскому: Зверобой вручили подозрение

Волонтеру и участнице российско-украинской войны Маруси Зверобой в Государственном бюро расследований вручили уведомление о подозрении.

Об этом она рассказала журналистам у ГБР, сообщает УНИАН. Речь идет о деле в отношении угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Зверобой объяснила, что не угрожала, а предупреждала президента, когда требовала не разводить войска по линии разграничения в Донбассе.

Зеленский и Зверобой

"Я его тоже предупреждала, на что он ответил уголовным делом. А теперь давайте вспомним, что за прошлый год в Золотом было четыре раненых. За время разведения войск там трое погибших и 20 раненых. Отсюда вопрос: кто из нас был прав? Все попытки его предупредить были восприняты им как угрозы", – сказала Зверобой

По словам адвоката Зверобой Андрея Писаренко, кроме вручения уведомления о подозрении и допроса, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения – следователь просил о мере пресечения в виде личного обязательства.

Писаренко отметил, что, по словам следователя, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, однако о времени рассмотрения пока неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержения государственной власти".

Недавно Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

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