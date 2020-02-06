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7 февраля • обновлено в 08:07
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Дело об угрозах Зеленскому: Зверобой вручили подозрение

2.6т
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Волонтеру и участнице российско-украинской войны Маруси Зверобой в Государственном бюро расследований вручили уведомление о подозрении.

Об этом она рассказала журналистам у ГБР, сообщает УНИАН. Речь идет о деле в отношении угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Зверобой объяснила, что не угрожала, а предупреждала президента, когда требовала не разводить войска по линии разграничения в Донбассе.

Зеленский и Зверобой

Зеленский и Зверобой

"Я его тоже предупреждала, на что он ответил уголовным делом. А теперь давайте вспомним, что за прошлый год в Золотом было четыре раненых. За время разведения войск там трое погибших и 20 раненых. Отсюда вопрос: кто из нас был прав? Все попытки его предупредить были восприняты им как угрозы", – сказала Зверобой

По словам адвоката Зверобой Андрея Писаренко, кроме вручения уведомления о подозрении и допроса, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения – следователь просил о мере пресечения в виде личного обязательства.

Писаренко отметил, что, по словам следователя, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, однако о времени рассмотрения пока неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержения государственной власти".

Недавно Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Маруся Зверобой
Место
Украина
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
получи чудо не мытое.фу
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Иваськевич Анатолии
Иваськевич Анатолии
Зеленський добре знає як ''мочили'' Порошенка. Притому у Порошенка росла економіка, зарплата,пенсії, субсидії були на 30 - 40 відсотків більші і це його не врятувало від ткаченків,мосейчуків,дубинських. Лещенка , найєма , гнапа,купили а от у 1+1 хазяїн багатший.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ваш рост от ситуации "дно пробито" (языком экономистов - низкая база) и за счёт кредитных линий МВФ и ВБ. На транши до сих пор молитесь. Зеля только расхлебует тяжкое наследие Пороха и в экономике, и в политике, и на фронте.
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. Талисман
. Талисман
Маруся молодец! Патриот, воин! Не то что zeуклонист!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
. Талисман, у вас не может быть никаких патриотов - вы самые продажные шалавы
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