Савченко может уйти от ответственности: описан сценарий

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко может уйти от ответственности по выдвигаемым ей обвинениям в подготовке госпереворота и терактов. Сейчас все ее действия рассчитаны на то, чтобы остаться в политике.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.

По его словам, дело Савченко чрезмерно заполитизировано. Нардеп напомнил, что адвокат Савченко отказался от предоставления услуг и взял самоотвод с мотивацией, что он не может профессионально отвечать за качество защиты, когда ему диктует поведение политика.

"Это политика. К сожалению, ее делают запрещенными вещами, которыми не делали никогда в жизни. Барьеры позатирались - барьеры теракта, барьеры неоднозначного поступка, который преподносился как намерение - это стирает барьеры. Когда давит политика - на общество, на суд, на прокурора, на следствие, тогда выходит так, что люди уходят от ответственности, хоть она и предусмотрена", - подчеркнул Карпунцов.

По мнению нардепа, Савченко будет делать все, чтобы остаться в политике.

"Проведет ли она срок до получения своих следующих депутатских полномочий за решеткой или нет - это уже тактика. Не знаю, насколько это от ее поведения будет зависеть, но на 100% вижу, что она идет в следующий парламент. Как только ее признают избранной, она освободится из мест лишения свободы, потому что парламент нового созыва разрешения на процессуальные действия относительно ее, естественно, не давал", - пояснил Карпунцов.

Как сообщал "Обозреватель", 10 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире и офисе Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота.