Дело Мартыненко: найдены доказательства вмешательства экс-нардепа в работу судей

Во время судебного заседании 5 марта по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-нардепа от "Народного фронта" с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных Мартыненко судей.

Как сообщил Центр противодействия коррупции, судья Владимир Бугель зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО "Диамантбанк" по фамилии Федик секретарю Мартыненко.

"Диамантбанк" использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками, напомнили в ЦПК. В общем через организованные на двух государственных предприятиях схемы разворовали почти 700 млн гривен.

Николай Мартыненко "Радио Свобода"

В письме указано, что предыдущий председатель ВККС Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.

"У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это неправильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей – Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)", — пишут в письме.

Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы председатель ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.

"Второе, к ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева – Ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов – необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производства по ним", — говорилось в письме.

Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский суд. А в отношении судьи Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.

Напомним, что детективы НАБУ начали в декабре 2015 года расследование двух уголовных производств — по факту завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,29 млн долларов США. По данным следствия, организатором коррупционных схем является Мартыненко.

Сам экс-глава комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко был задержан 20 апреля 2017 года детективами НАБУ и прокурорами САП. 22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки.

Всего по делу Мартыненко проходит шесть подозреваемых, еще четверых объявили в розыск. Среди них — двое граждан Австрии.

22 мая 2018 года обвинительный акт по шести подозреваемым был передан в суд. По одному из лиц продолжается досудебное расследование, трое находятся в розыске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском суде Киева обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что экс-нардеп ("Народный фронт") Николай Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты с "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

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