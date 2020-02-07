Дело Маркива и офисы "Л/ДНР": Зеленский рассказал о переговорах в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил закрытие незаконных офисов "Л/ДНР" в стране и дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Визит в Италию украинский лидер совершил в пятницу, 7 февраля, передает пресс-служба ОП.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", – сказал глава государства в комментарии СМИ.

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Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте ОП

Также Зеленский заявил, что подробно рассказал премьеру о деле заключенного в Италии украинца.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", – сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", – сказала женщина.

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте ОП

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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