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8 февраля • обновлено в 07:37
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Дело Маркива и офисы "Л/ДНР": Зеленский рассказал о переговорах в Италии

3.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил закрытие незаконных офисов "Л/ДНР" в стране и дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Визит в Италию украинский лидер совершил в пятницу, 7 февраля, передает пресс-служба ОП.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", – сказал глава государства в комментарии СМИ.

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Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

ОП

Также Зеленский заявил, что подробно рассказал премьеру о деле заключенного в Италии украинца.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", – сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", – сказала женщина.

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

ОП

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

Зеленский в Италии на встрече с Джузеппе Конте

ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Арест Маркива в Италии
Персоны
Владимир Зеленский Виталий Маркив
Место
Италия
Теги
политика Офис президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во время визита Зеленского в Италию Папа Карло подарил ему полено, из которого можно выстругать нормального премьера.
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3
1
wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Приехал Зе и объяснил итальянцам, что вытираны, активизды и волонтэры виноватыми не бывают!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
sadyk alex, девочка! а ты у нас спезиалистка по сосанию с отрезанным языком? откуда у тебя такие знания из мира шлюх ебанных????
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sadyk alex
sadyk alex
Кристина Стефанова, ты двудырая овца,куда свои шнобель суешь..?отрежут вместе с языком.и как сосать будешь,шлюха ты ебанная?
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