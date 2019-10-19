Дело Гладковского – это политическое преследование без юридических оснований – адвокат

Адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец сообщил, что защитники будут обжаловать решение суда об избрании меры пресечения для господина Гладковского.

Он отметил, что верит в невиновность его подзащитного.

"Будем бороться. Главное - я верю, что Гладковський невиновен. Это единственное, что меня мотивирует".

Адвокат подчеркнул, что когда видит те нарушения, которые допускает сторона обвинения, мотивация бороться становится еще больше.

"Конечно сложно работать в ситуации в работе, когда кроме юридической составляющей является и политическая составляющая ... Мы видим и высказывания определенных должностных лиц. Мы и видим, что сейчас происходит на улице. В такой ситуации работать трудно", - сказал Руслан Волынец.

Он напомнил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который в интервью отметил, что задержание Гладковского "понравится избирателям".

"Но то обстоятельство, что я лично верю в то, что господин Гладковський невиновен, вдохновляет бороться и доказывать его невиновность", - подчеркнул защитник.

Руслан Волынец также отметил, что в документах, которые предоставил прокурор половина папок - это информация из интернет-ресурсов.

"8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе" Укроборонпрома ". Вы видите, когда им нужно - все происходит очень быстро. 8 месяцев никаких юридически значимых действий в этом деле нет", - подчеркнул он.

"Это для меня, в том числе показатель, что в этом деле или ничего, или то, что есть не является достаточным для того, чтобы это дело двигать к тому юридического результата, который указан в публичной сфере", - добавил Руслан Волынец.

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