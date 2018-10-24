Дело Фирташа: суд ЕС вынес вердикт по делу украинского олигарха

Суд Европейских Сообществ в Люксембурге разрешил Верховному суд Австрии продолжить рассмотрение дела украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В частности, в прошлом году была предоставлена отсрочка экстрадиции бизнесмена в США, пока не решится вопрос, могут ли судить Фирташа в Австрии, если производство по нему было открыто в Швейцарии, пишет ТСН.

"Суд сегодня (24 октября. – Ред.) решил, что соответствующие австрийские правила совместимы с законодательством ЕС. Это означает, что, поскольку законы ЕС в этом случае выполняются, Верховный суд Австрии не обязан повторять слушания дела лиц, о которых идет речь, и как следствие австрийские органы могут продолжать действия по преступлениям, которые, как подозревается, совершены на территории Швейцарии", - сообщил пресс-секретарь суда ЕС.

Дмитрий Фирташ

Отметим, адвокат Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб заявлял, что после получения вердикта суда ЕС Верховный суд Австрии может быстро решить дело их клиента, и Фирташа экстрадируют в короткие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.