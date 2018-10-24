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Дело Фирташа: суд ЕС вынес вердикт по делу украинского олигарха

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Суд Европейских Сообществ в Люксембурге разрешил Верховному суд Австрии продолжить рассмотрение дела украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В частности, в прошлом году была предоставлена отсрочка экстрадиции бизнесмена в США, пока не решится вопрос, могут ли судить Фирташа в Австрии, если производство по нему было открыто в Швейцарии, пишет ТСН.

"Суд сегодня (24 октября. – Ред.) решил, что соответствующие австрийские правила совместимы с законодательством ЕС. Это означает, что, поскольку законы ЕС в этом случае выполняются, Верховный суд Австрии не обязан повторять слушания дела лиц, о которых идет речь, и как следствие австрийские органы могут продолжать действия по преступлениям, которые, как подозревается, совершены на территории Швейцарии", - сообщил пресс-секретарь суда ЕС.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Отметим, адвокат Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб заявлял, что после получения вердикта суда ЕС Верховный суд Австрии может быстро решить дело их клиента, и Фирташа экстрадируют в короткие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.

Читайте все новости по теме "Арест Фирташа" на OBOZREVATEL.

Тема
Арест Фирташа
Персона
Дмитрий Фирташ
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Австрийский суд - самый честный суд мире. Думаю, Фирташу ничего теперь не угрожает.)
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коршун федот
коршун федот
Зараз почнеться "жарА". Почне "співпрацю" зі слідством.Настають безсонні ночі і в нашій "владі".
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Галицький Данило
Галицький Данило
Теперь главное благополучно и без потерь, добраться до места сотрудничества со следствием. Нивкоем случае не прикасаться к любым ручкам.
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