Дело Федины: "ЕС" призвала Зеленского остановить преследование оппозиции

В партии "Европейская солидарность" заявили, что команда президента Владимира Зеленского вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с эпидемией коронавируса, преследует оппозиционных политиков.

Таким образом, власть отвлекает внимание общества от своих провалов, говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте ее пресс-службы. Политики заявили, что уголовное дело против Софии Федины – наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в "турборежиме" нужно было исключительно для выборочного правосудия.

"Первое подозрение, врученное депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью, депутатами фракции "Слуга народа", – сказано в сообщении.

"Выбрав меру пресечения Софии Федине в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что это не впервые власти препятствуют международной деятельности представителей "Европейской Солидарности", в том числе – деятельности пятого президента Петра Порошенко.

Партия "Европейская солидарность" отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам "русского мира" заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов, и призывает Зеленского и его "карманных" прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам", – добавили в политсиле.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата от партии "Европейская солидарность" Софию Федину, которую подозревают в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, под личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Федина рассказала, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой раскритиковала Зеленского за визит в Золотое на Донбасс и заговорила о возможном "случайном убийстве" президента.

На народного депутата Федину и волонтера Зверобой завели уголовное дело.

Государственное бюро расследований вручило Федине подозрение по делу об угрозах убийством президента Украины.

Федина заявила, что, приехав на Донбасс в светлой рубашке, Зеленский мог стать легкой "мишенью" для российских снайперов.

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