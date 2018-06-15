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Дело экс-регионала Ефремова: суд вынес новое решение

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В пятницу, 15 июня, Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, экс-нардеп будет находиться за решеткой до 13 августа.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 (посягает на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), чч. 3 и 5 ст. 27 (виды соучастников), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины.

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Следующее заседание суда назначено на 25 июня. На нем планируется допросить свидетеля обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ефремов во время допроса подтвердил, что в 2014 году граница с РФ была открыта и тысячи россиян беспрепятственно попадали в Украину.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
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