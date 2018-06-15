Дело экс-регионала Ефремова: суд вынес новое решение

В пятницу, 15 июня, Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, экс-нардеп будет находиться за решеткой до 13 августа.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 (посягает на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), чч. 3 и 5 ст. 27 (виды соучастников), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины.

Следующее заседание суда назначено на 25 июня. На нем планируется допросить свидетеля обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ефремов во время допроса подтвердил, что в 2014 году граница с РФ была открыта и тысячи россиян беспрепятственно попадали в Украину.