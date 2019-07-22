"Делимся куском хлеба": в России цинично ответили по угрозам из-за паспортов для Донбасса

В России прокомментировали заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка о введении национальных санкций в ответ на незаконную паспортизацию Кремлем жителей Донецкой и Луганской областей.

Своим мнением поделился сенатор Олег Морозов, пишут "РИА Новости". По его словам, Россия не собирается прекращать процесс выдачи гражданства украинцам, поскольку это – ее "суверенное право".

Морозов заявил, что такой режим можно предоставить для граждан любого другого государства или отдельных регионов, а для жителей Донбасса это якобы является возможностью получить "защиту и поддержку, которой они лишены".

"А санкции — дело пустое. Ответим", – огрызнулся он.

В России ответили на угрозы Данилюка

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек назвал заявление Данилюка циничным, пишет RT.

"Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается якобы срывом соглашений "нормандской четвёрки". Особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", – высказался он.

Паспорта России на Донбассе Комсомольская правда

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди назвала возможные санкции со стороны Украины "шагами в опасном направлении", передает "РБК".

"Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия "Слуга народа" должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией", – заверила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса.

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