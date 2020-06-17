Делегацию Украины в ТКГ планируют расширить: Ермак раскрыл детали

Группа представителей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет расширена.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua. Он пояснил, что пригласить к работе, например экспертов, является правом Украины. Точно также, как и поменять состав делегации.

"Поменять состав делегации является правом Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право, как одной из сторон Трехсторонней контактной группы, пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше", – отметил Ермак.

При этом точное количество участников глава ОП не назвал.

"Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей, в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель – консультации, участие в обсуждении законодательных актов", – сказал он.

При этом Ермак отметил, что в Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий, но не прописана процедура согласования и не прописано, кто такие представители территорий.

"Мы видим этот выход следующим образом: вместе с тремя сторонами переговоров присутствуют представители каждой из сторон. С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к “ЛНР/ДНР”, не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови и т.д. Или это временные переселенцы, которые вынужденно уехали, или люди, которые - в силу своего места рождения - имеют юридическую привязку конкретно к этим территориям", – рассказал глава Офиса президента.

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