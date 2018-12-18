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''Делаю две вещи'': Порошенко рассказал, как поддерживает себя в тонусе

2.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что молится и делает зарядку для поддержания себя в тонусе.

Такое заявление он сделал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, передает "Украинская правда".

Глава государства уточнил, что у него не хватает времени на поддержание физической формы, но молится и делает зарядку он каждый день. Таким образом он ответил на вопрос одного из преподавателей, пожаловавшись, что времени у него на себя становится все меньше.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Twitter Петра Порошенко

"Я очень надеюсь, что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год у меня было 6,5 дней, когда я не был на работе", – рассказал президент.

Он также уточнил, что ежедневно выделяет определенное время на занятие самым главным. "Это есть. Две вещи я делаю точно: 12-13 минут молюсь и 15 минут делаю зарядку", – отметил Порошенко.

Встреча Порошенко со студентами в Тернополе

Встреча Порошенко со студентами в Тернополе

Twitter Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре украинская блогер провела целый день с Порошенко, чтобы узнать, в каком ритме живет лидер государства.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
здоровье
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Молятся монахи в монастыре ... а Порошенко руководит и получает прибыль, иногда незаконную )
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
помолился. накатил, народ обобрал, и стал в 12 раз богаче. а вы не рабы умирайте. голодайте. вон картавый зек прокурор из шанхая вернулся. он отдыхал.
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Питон Каа
Питон Каа
Две вещи - пьет и закусывает?
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