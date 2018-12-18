''Делаю две вещи'': Порошенко рассказал, как поддерживает себя в тонусе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что молится и делает зарядку для поддержания себя в тонусе.
Такое заявление он сделал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, передает "Украинская правда".
Глава государства уточнил, что у него не хватает времени на поддержание физической формы, но молится и делает зарядку он каждый день. Таким образом он ответил на вопрос одного из преподавателей, пожаловавшись, что времени у него на себя становится все меньше.
Петр Порошенко
Twitter Петра Порошенко
"Я очень надеюсь, что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год у меня было 6,5 дней, когда я не был на работе", – рассказал президент.
Он также уточнил, что ежедневно выделяет определенное время на занятие самым главным. "Это есть. Две вещи я делаю точно: 12-13 минут молюсь и 15 минут делаю зарядку", – отметил Порошенко.
Встреча Порошенко со студентами в Тернополе
Twitter Петра Порошенко
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре украинская блогер провела целый день с Порошенко, чтобы узнать, в каком ритме живет лидер государства.