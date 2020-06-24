Дела против Порошенко тесно связны с Зеленским, это наступление на демократию, – Atlantic Council

Дела против пятого президента Украины, лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – это преследование не экс-главы государства, а наступление на украинскую демократию.

Об этом говорится в статье редактора Atlantic Council Питера Дикинсона "Что может означать преследование Петра Порошенко для украинской демократии?". В материале отмечается, что кампания по привлечению к ответственности Порошенко тесно связана с его преемником, президентом Владимиром Зеленским, который не скрывал свои антипатии к политику.

"Похоже, что Порошенко, который остается ближайшим политическим конкурентом Зеленского, является главной целью нынешнего президента. Разговор о преследовании Порошенко начался вскоре после того, как Зеленский занял должность. Первый генпрокурор, назначенный Зеленским, Руслан Рябошапка связал свое мартовское увольнение с должности с отказом подписать подозрение Порошенко, которое он назвал "юридическим трэшем". Похоже, преемница Рябошапки не разделяет этих мнений", – говорится в статье.

В издании отметили, что попытки привлечь к уголовной ответственности Порошенко вызвали значительное беспокойство общественности в Украине и насторожили международных партнеров.

Накануне судебного заседание 18 июня ряд западных посольств выразили свою обеспокоенность публично. Посольство США разместило в Facebook сообщение о том, что "система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", а посольство Канады призвало к "правосудию, свободного от политического вмешательства". Между тем Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета и действующий президент Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что ЕНП "очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинение не должны напоминать политическое преследование, а также не должны быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов", – напоминает автор публикации.

Издание проводит параллели с временами Януковича, который преследовал и даже заключил своих политических оппонентов.

Заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харинг считает, что обвинения против Порошенко выглядят очень хрупкими.

"Если власть преследует бывшего президента за то, что в основном выглядит как политическая расправа, Зеленский войдет в учебники истории как только очередной неудачный пост-советский президент, который не мог выполнить своих обещаний сделать Украину функциональной. В Украине есть большая проблема с имиджем, и привлечения к ответственности бывших президентов – неудачная тактика убедить иностранных инвесторов вкладывать деньги в страну с карманными судами", – цитирует издание.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер убежден, что это плохая идея – привлекать к ответственности бывших президентов, если нет убедительных доказательств значительных неправомерных действий.

"Есть веские доказательства того, что Виктор Янукович нанес серьезный ущерб украинскому государству. Это не так с Петром Порошенко. Преследование Порошенко ставит под угрозу один из ключевых активов Киева, а именно репутацию Украины как демократического государства", – отметил он.

Старший научный сотрудник Центра Евразии Atlantic Council Адриан Каратницкий отметил, что украинская власть возбудила 24 уголовных дела против Порошенко. Большинство из этих случаев являются бессмысленными и представляют собой избирательное правосудие и политическое преследование. Эти уголовные дела дискредитируют президента Зеленского и его генерального прокурора, поскольку они представляют выборочное преследование и грубую несправедливость. Примечательно, что во всех сфабрикованных уголовных делах, с которыми сталкивается Порошенко, нет ни одного дела, сосредоточенного на коррупции и личном обогащении, что было главным обвинением, которое выдвинул Порошенко Зеленский, когда он был кандидатом в президенты.

Директор Центра Новой Европы Алена Гетьманчук подчеркнула, что уголовное преследование Порошенко может стать ключевым фактором в отношениях Украины с Западом.

"Было бы дипломатическим бедствием, если бы преследование Порошенко перешло к доминирующему диалогу с ключевыми партнерами Украины и могло потенциально подорвать сотрудничество. Это будет иметь большие геополитические последствия. Чем больше Украина отчуждена от западного мира, тем больше места будет для других воздействий, прежде всего со стороны России" , – отметила она.

Бывший посол Канады в Украине Роман Ващук отметил: совокупность преследований, направленных против Порошенко, отражает неуместную неуверенность, которую испытывает Зеленский, несмотря на победу на выборах в прошлом году и его постоянное лидерство в опросах.