Декларация Порошенко: 300 млн на благотворительность и 188 млн налогов

Пятый президент Украины Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн гривен налогов и более 300 млн – направил на благотворительность и социальные проекты.

Львиную долю задекларированных доходов составили облагаемые налогом дивиденды в сумме более 606 млн гривен. Они не выплачивались с 2014 года, отметили в пресс-службе Порошенко. Сумма была перечислена лишь в начале прошлого года с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Подавляющая часть расходов политика в прошлом году составляет 584 миллиона 414 тысяч гривен – его вклад в предвыборный фонд. Как отметили в пресс-службе, Порошенко – единственный кандидат в президенты, который в 2019 году профинансировал свою кампанию за свой счет, с которого предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года.

Петр Порошенко

Всего в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора. Налоги – вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год, рассказали в пресс-службе. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации, добавили представители политика. Как и более ста миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

Относительно движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который состоялся во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными.

"Петр Порошенко прозрачно декларирует собственные имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибеднялся, не скрывал собственных средств", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордное количество продуктовых наборов – 6,5 тысяч – за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская солидарность". В общем усилиями Фонда Порошенко, неравнодушных волонтеров, благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов.

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