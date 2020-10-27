Действующая власть в Кривом Роге пытается не допустить второго тура выборов мэра, – Криворучкина

В партии "Слуга народа" заявили, что результаты выборов в Кривом Роге, где зафиксировали около 150 нарушений, могут свидетельствовать о том, что действующая власть во главе с Юрием Вилкулом пыталась повлиять на избирательный процесс и не допустить проведения второго тура.

Об этом во время пресс-конференции 27 октября заявила народный депутат от "СН" Елена Криворучкина. По ее словам, результаты экзит-полов свидетельствуют о том, что кандидаты от пропрезидентской партии имеют самый высокий уровень поддержки.

"Сразу два экзит-пола – фонда "Украинская политика" и экзит-пол "Студии Савика Шустера" и телеканала "Украина 24" показали победу нашей партии в горсовет. Данные этих экзит-полов почти идентичны. По этим же данным действующий мэр имеет разрыв с кандидатом в мэры от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком менее 10%. Но по протоколам выходят принципиально разные результаты. Удивительно, что результаты не совпали именно в Кривом Роге", – отметила она.

Криворучкина добавила, что горвласть продолжает использовать отработанные "схемы".

"Такое несовпадение позволяет нам сделать вывод, что местные власти используют уже привычные, традиционные схемы. Если говорить в целом – если человек научился грабить, то ему уже все равно, что грабить – деньги или голоса людей", – подытожила нардеп.

Отметим, по данным экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, на выборах мэра Кривого Рогаотрыв между действующим мэром Юрием Вилкулом и Дмитрием Шевчиком незначительный. За Вилкула проголосовали 42,8% жителей города, за Шевчика – 31,01%. Именно между ними идет основная борьба.