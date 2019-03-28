Действовать как Израиль: Гриценко рассказал, как будет поступать с агрессором

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал, как будет поступать в должности верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

По словам политика, надо действовать по примеру Израиля: если убили одного украинского солдата, то будет убито десять солдат противника. Об этом Гриценко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Если предусмотрено перемирие, прекращение огня, но если снайпер с той стороны или минометный обстрел убивает наших людей: и солдат, и гражданских, и женщин, и детей бывает, – вы хотите, чтобы я на это смотрел спокойно? Или выдерживал нервы или демотивировал солдат? Значит будем действовать так, как Израиль действует. Если убили одного, значит 10 их будет убито. Значит будет концентрированный удар таким, чтобы снайпер и не подходил близко туда. Прекращение огня, так прекращении огня", – подчеркнул кандидат в президенты.

Он отметил, что "Путин и вся эта свора" воспринимают только силу, а не декларации. "Шутить нельзя, наши люди должны быть защищены", – сказал Гриценко.

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"Верховный главнокомандующий должен гарантировать защиту прав, свобод, собственности людей. Он является гарантом неприкосновенности и территориальной целостности, а это значит, что он должен эти гарантии реализовать. Реализовать так, чтобы никто на нас не посягал. И там, где против кого-то в случае угрозы надо будет действовать на опережение, включая за линией фронта, – значит, будут действия за линией фронта", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал о своих первых закондательных инициативах на посту президента. Это – изменение избирательного законодательства и лишение правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

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