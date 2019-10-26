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26 октября • обновлено в 14:29
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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России – адвокат Новиков

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Государственное бюро расследований создает опасный прецедент, подрывая позиции Украины в международных судах, где государство защищает свои интересы и доказывает незаконность действий России.

Об этом заявил адвокат пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время". По его словмы, сейчас ГБР ведет расследование дела исключительно по заявлениям украинских политиков, которые могут быть основаны также на их личных мотивах.

"Я не буду спекулировать о каких-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что некоторые украинские политики отрабатывают та повестку дня, которая выгодна России", – сказал он и не исключил наличие личных мотивов.

В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Петра Порошенко стало то, что одним из обвинений, которые выдвигают ему, является обвинение в том, что операция перехода украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Некоторые украинские политики выдвигают обвинения Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Украинская правда

Он отметил, что формально Петр Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.

"По версии политиков, если ее принять, а ГБР себя ведет так, что они ее внутренне приняли и уже душевно с ней согласились, значит по этой версии, должны быть еще какие-то украинские военные, входившие в состав этой организованной группы... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", – сказал защитник.

Илья Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации, допросы моряков проводили именно в таком русле. Он отметил, что российское следствие выдвигало морякам обвинение в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".

"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжена, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения", – подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас происходит стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрения по существу.

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Адвокат отметил, что, по мнению специалистов по международному морскому праву в Украине сейчас хорошая позиция. "Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве – это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решение исходя из того, что это была военная провокация, то собственно этим и подрывается тезис о том, что Украина действовала законно, а Россия – нет", – пояснил он.

"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите. Сейчас объективно по заявлению политиков и действуя в ключе этого заявления принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позиции Украины в этом международном споре", – добавил Илья Новиков.

Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинским интересам – это не на пользу. А русским интересам – это на пользу".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Ильи Новикова, информация, которая появилась в средствах массовой информации о совещании в Офисе президента Зеленского, где обсуждалась задача сажать в тюрьму тех, чье заключение понравится народу, и в частности таким человеком является пятый президент Украина Петр Порошенко и особое отношение Государственного бюро расследований в случае с ним, свидетельствуют о заинтересованности новой власти достичь этой цели по "делу Порошенко".

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Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Петр Порошенко Илья Новиков
Место
Украина
Теги
Новости России Керченский пролив моряки
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Федоров Федор
Федоров Федор
Конечно) преследование главного коррупционера за последним пять лет, это "подрыв позиции Украины") Все верно, это подрыв самих государственных устоев Украины. Ибо они базируются на коррупции.
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