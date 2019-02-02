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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Деградация СМИ как симптом разложения власти

1.3т

В начале недели получил приглашение на пятничное ток-шоу на канале Zik. Не люблю этот формат, но согласился исключительно потому, что в качестве темы была избрана реинтеграция временно оккупированных территорий.

Я, как и полтора миллиона таких же вынужденных переселенцев, лишённых оккупантами родного дома, каждый день, пять лет живу идеей освобождения Крыма и Донбасса, а как политик и член большой команды Юлии Тимошенко, являюсь соавтором Стратегии деоккупации и Программы реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Не знаєте за кого голосувати – запитайте у Гугла!

Наша Программа о том, как разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которую Кремль настойчиво возводит между свободной и оккупированными территориями страны, она о том, как восстановить в Крыму и на Донбассе украинскую власть, попранные права украинских граждан и украинского бизнеса. Главная её задача – вывести миллионы людей из стресса, обеспечить безопасность и полноценную жизнь, дать работу, вернуть уверенность в будущем.

Наша Программа является полной альтернативой предательской "минской формуле", надиктованной Путиным.

Эту Программу мы презентовали в Брюсселе, Гааге, Женеве, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Львове. Все центральные российские каналы, явно получив команду Кремля, вцепились в неё зубами, лгали, извращали и манипулировали. Значит, мы попали в точку!

Новости
Военный кабинет: внутренние секреты

И только в украинских СМИ, напрочь заблокированных властью, полное молчание, периодически прерываемое унылой песней про безальтернативность Минска.

Сегодня уходящая власть превзошла сама себя – впервые за многие годы в политике передо мной в последнюю минуту захлопнули двери студии. При этом редактор не смогла объяснить причину и пыталась урегулировать очевидно скандальную ситуацию, предлагая в качестве "взятки" за понимание и молчание участие в любом ином формате по моему выбору.

Новости
Новая стратегия мира и безопасности: украинская разведка

Когда я не получил ответ на жёсткий вопрос: "Что вы собираетесь обсуждать с людьми, которые, пять лет находясь у власти, ничего не сделали для возвращения наших территорий?", стало очевидно, что обанкротившийся барыжный режим будет любой ценой блокировать информацию о Новой стратегии мира и безопасности, предложенной главным оппонентом. Они боятся только Тимошенко, потому что только она предложила реальную Стратегию действий и новое качество украинской политики, состоящее в открытом диалоге с обществом по всем важнейшим вопросам.

Те, кто способен только на предвыборные лозунги, – для власти не опасны. Они боятся прямого диалога общества и команды, способной вернуть мир без территориальных и политических уступок агрессору, способной вывести страну из нищеты.

Этот страх вынудил власть, создавшую скандальную ситуацию с запретом на участие члена команды Тимошенко в эфире, "для равновесия" срочно отозвать Грымчака, Жебривского и Ирину Луценко, которые уже были загримированы и стояли с нацепленными микрофонами.

К большому сожалению, соучастником этого позора власти стал канал Zik. Хотя чему удивляться после распространения грязной и оскорбительной "чернухи" о киборгах, которые якобы за деньги поддерживают Тимошенко?!

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