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21 февраля • обновлено в 07:21
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"Деградация продолжается!" В России публично заявили о провале Зеленского

3.5т
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В России жестко раскритиковали политику нынешней власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского.

Об этом идет речь в заявлении Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте. По мнению России, власти Украины предпринимают недостаточно усилий, чтобы завершить войну на Донбассе.

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"Новое руководство страны сумело тогда (в 2019 году – ред.) правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников… Чуда не случилось. Преобразования проводятся настолько медленно, что можно говорить об их имитации. Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения", – заявили в России.

В ведомстве считают, что деградация продолжается.

"Нормой для Украины становятся массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. Гонениям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Под лозунгом декоммунизации развернута беспощадная война с героическим прошлым страны, грубо искажается и фальсифицируется ее история", – добавили в МИД РФ.

В России также считают, что среди населения Украины "накапливается усталость, растут разочарование и апатия".

В России заявили о провале Зеленского

В России заявили о провале Зеленского

КП в Украине

"Настоящими хозяевами Украины стали националисты, которые, уверовав в собственную безнаказанность, диктуют властям свои условия, жестко реагируя на неудовлетворяющие их претензиям шаги официального Киева во внутренних делах и за рубежом. Такая ситуация порождает серьезные сомнения в способности нынешнего руководства страны выполнить предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и преодолеть существующий раскол в обществе", – отметили в МИД.

В России подчеркнули, что "в случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России говорили, что встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полная деградация
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ДеградациЮ недостраНы видел вчера весь МИР-украина, она как чyма. надo от неe избaвляться, иначе жизни не бyдет
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