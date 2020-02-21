В России жестко раскритиковали политику нынешней власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского.

Об этом идет речь в заявлении Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте. По мнению России, власти Украины предпринимают недостаточно усилий, чтобы завершить войну на Донбассе.

"Новое руководство страны сумело тогда (в 2019 году – ред.) правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников… Чуда не случилось. Преобразования проводятся настолько медленно, что можно говорить об их имитации. Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения", – заявили в России.

В ведомстве считают, что деградация продолжается.

"Нормой для Украины становятся массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. Гонениям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Под лозунгом декоммунизации развернута беспощадная война с героическим прошлым страны, грубо искажается и фальсифицируется ее история", – добавили в МИД РФ.

В России также считают, что среди населения Украины "накапливается усталость, растут разочарование и апатия".

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"Настоящими хозяевами Украины стали националисты, которые, уверовав в собственную безнаказанность, диктуют властям свои условия, жестко реагируя на неудовлетворяющие их претензиям шаги официального Киева во внутренних делах и за рубежом. Такая ситуация порождает серьезные сомнения в способности нынешнего руководства страны выполнить предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и преодолеть существующий раскол в обществе", – отметили в МИД.

В России подчеркнули, что "в случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России говорили, что встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

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