"Дедушка из прошлого" и "совок": "слуга" Богуцкая оскорбила известного ученого и опозорилась с оправданием

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая назвала социолога Евгения Головаху "дедушкой из позапрошлого столетия" и вызвала скандал в сети.

Такое высказывание парламентарий допустила, комментируя эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" от 31 января. В Facebook она написала, что думает о "схватке" социолога с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – выдала она.

Богуцкая дважды оскорбила известного ученого Головаху

Уже в понедельник, 3 февраля, на странице "слуги" появились извинения. "Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века". Оказалось, что это очень известный социолог Головаха. И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головахе", – написала Богуцкая.

Она оправдалась, заявив, что место в Раде определяет ее нынешние высказывания. Богуцкая пожаловалась, что приходиться часто извиняться за неудачные шутки.

В сети на инцидент бурно отреагировали. В частности заметили, что пост нардепа был отредактирован – в начале Богуцкая перепутала фамилию социолога, назвав его Головком.

Ее извинения также не вызвали восторга у украинцев. Политолог и доцент КПИ Евгений Магда написал в соцсети: "Слугам", похоже, даже адекватно извиниться не по силам".

Остро отреагировал также политолог Алексей Голобуцкий. "Богуцкая якобы извинилась перед социологом Евгением Головахой за то, что назвала того "каким-то Евгением Ивановичем позапрошлого столетия" - при том, что сам пост с оскорблением до сих пор спокойно висит у нее на странице. И извинение больше похоже на возмущение, что она теперь почти не имеет возможности плеваться в кого угодно ядом - заставляют извиняться", – отметил он.

Отметим, Головаха – замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богуцкая оскандалилась, назвав своего коллегу по фракции Жана Беленюка "чернокожим".

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