''Деб*лы, бл*дь!'' Добкин жестко послал Медведева из-за санкций против Украины

Народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин жестко раскритиковал правительство России за расширение списка санкций против Украины.

Недовольство политик высказал в комментарии под сообщение премьера-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter. Добкин упрекнул россиян за решение ввести санкции против его однопартийцев, которые голосовали за исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из "Оппозиционного блока".

''Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нах*р со своими санкциями! Д*билы, бл*дь!", — написал Добкин.

"Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима. А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой кто из вас ху, а то смешно выглядите", — добавил он.

Михаил Добкин Гордон

Отметим, что помимо Михаила Добкина и его брата Дмитрия от "Оппоблока" в список санкций попали также Александр Вилкул, Борис Колесников, Вадим Новинский, Юрий Воропаев, Татьяна Бахтеева и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции РФ предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".