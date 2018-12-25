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''Деб*лы, бл*дь!'' Добкин жестко послал Медведева из-за санкций против Украины

9.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин жестко раскритиковал правительство России за расширение списка санкций против Украины.

Недовольство политик высказал в комментарии под сообщение премьера-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter. Добкин упрекнул россиян за решение ввести санкции против его однопартийцев, которые голосовали за исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из "Оппозиционного блока".

''Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нах*р со своими санкциями! Д*билы, бл*дь!", — написал Добкин.

"Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима. А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой кто из вас ху, а то смешно выглядите", — добавил он.

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Михаил Добкин

Михаил Добкин

Гордон

Отметим, что помимо Михаила Добкина и его брата Дмитрия от "Оппоблока" в список санкций попали также Александр Вилкул, Борис Колесников, Вадим Новинский, Юрий Воропаев, Татьяна Бахтеева и другие.

''Деб*лы, бл*дь!'' Добкин жестко послал Медведева из-за санкций против Украины
''Деб*лы, бл*дь!'' Добкин жестко послал Медведева из-за санкций против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции РФ предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Михаил ДобкинДмитрий Медведев
Место
Украина
Тег
Оппозиционный блок
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Gordon Yury
Gordon Yury
Росія своїх не кидає...
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
ХАХАХА сруцкие своих не бросают.
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