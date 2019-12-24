Похоже, вместо смельчака и умницы Гарри Поттера мы получили на украинском Олимпе вечно печального пессимиста Ослика Иа-Иа, который, вызывая невольную жалость к себе, начинает УМЕЛО И ЦИНИЧНО МАНИПУЛИРОВАТЬ своими преданными избирателями.

Откуда жалость, спросите вы? Да, тупо жалко "за тупость" того премьер-министра, который рекламирует свою приверженность Рынку, забыв...создать на этом рынке Конкуренцию как основу Капитализма и подарив всю экономику Украины олигархам, фопам, бляхерам, контрабандистам и теневикам. Да, тупо жалко главу Таможни, который "по тупости" забыл "дать добро" на пересечение границы сотням тысяч Украинцев, застрявшим под Новый год в так называемых реформах таможни...

Да, все чаще жалко Зе во время его натужных "веселых" селфи с лохами. Поглядите же, как ЖАЛОСТЛИВО сказал проффесор-2, отец Зе: "мальчишка, а посидел лишние полчаса тет-а-тет с Путиным и выторговал многое"; "ну, и что он вам там во время выборов наобещал? А вы, как дети: этому поверили???"

Да, многие поверили! Как дети... И прежде всего поверили в то, что Человек может стать Президентом ради почестей и славы, а не ради бабла. Поверили в грядущую ЦИВИЛИЗОВАННУЮ амнистию Капитала. В неколомойский Приватбанк. В нежелание зарабатывать на повышении тарифов и цен. В то, что "преступники будут наказаны"...В то, что "команда Зеленского пройдет проверку службы безопасности и проверку антикоррупционными органами". В то, что продолжится декоммунизация. В то, что новый президент ВЫПОЛНИТ свои предвыборные обещания.

Итак, перевожу на человеческий язык то, что пояснил всем нам, детям, Зе-старший: ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.

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