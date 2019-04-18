Дебаты Зеленский — Порошенко: где и когда смотреть

Самым ожидаемым событием в Украине перед вторым туром выборов президента являются дебаты кандидатов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться 19 апреля на НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL собрал для вас главные факты и детально узнал, как будет проходить мероприятие.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ДЕБАТЫ

Дискуссия кандидатов на пост президента должна стартовать 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

Команды Порошенко и Зеленского договорились с менеджментом НСК об аренде стадиона на 15 часов — с 9:00 до 00:00. Он будет оборудован двумя сценами. "Суспільне телебачення" не будет транслировать дискуссию кандидатов. Следовательно, вероятнее всего, она будет доступна на Facebook-стримах обоих политиков.

КАК ПОПАСТЬ НА ДЕБАТЫ

Вход для посетителей на НСК "Олимпийский" откроют с 16:30. Чтобы попасть внутрь, необходимо будет предъявить свои документы для проверки имени в списках людей, получивших приглашения. Их распространением занимаются штабы двух кандидатов. Так, штаб Порошенко призывает заполнять специальные анкеты, после чего с будущими избирателями свяжутся волонтеры. Кроме того, для сторонников Порошенко организуют бесплатные автобусы из регионов.

Что касается штаба Зеленского, то там бесплатные билеты на дебаты распространяли через сайт debaty2019.org.ua. Однако по состоянию на 18 апреля возможность их получения была исчерпана. Напомним, 17 апреля ажиотаж украинцев обвалил сайт, на котором распространяли билеты от Зеленского.

Порошенко и Зеленский

ГРАФИК ДЕБАТОВ НА "СУСПІЛЬНОМУ"

Постановлением ЦИК предусмотрено, что дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования — 19 апреля с 20:00 до 21:00. Однако пока неизвестно, состоятся ли они. Ведь Порошенко и Зеленский могут не успеть приехать в студию после дебатов на стадионе.

Ранее в штабе Зеленского предлагали организовать их в формате телемоста, однако глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что это запрещено правилами дебатов.

Если теледебаты Зеленского и Порошенко все же состоятся, их можно будет посмотреть на телеканале "UA: Суспільне" и послушать на "UA: Українське радіо".

ПРАВИЛА ТЕЛЕДЕБАТОВ

Они предусматривают три ключевых позиции:

- За 10 минут до эфира должна пройти жеребьевка. Она нужна, чтобы определить, кто из кандидатов выступает первым.

- Формат: вступительное слово каждого кандидата — пять минут, дискуссия — 36 минут непрерывного эфирного времени, завершающее выступление каждого кандидата — не более пяти минут, реплики кандидатов — не более 30 секунд.

- Формат дискуссии: вопросы кандидату — не более одной минуты, ответ кандидата — не более трех минут, каждый кандидат может поставить максимум четыре-пять вопросов.

- Если один из кандидатов не придет на теледебаты, все эфирное время достанется его оппоненту.

Дебаты-2019 "UA:Суспільне"

ОПЛАТА ДЕБАТОВ

На "Суспільном" мероприятие пройдет за государственный средства и обойдется в 5,7 млн грн без НДС, при условии, что явятся и Порошенко, и Зеленский.

Что касается дебатов на стадионе, то там стоимость проведения колеблется в пределах 6-8 млн гривен. Их заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

КАК ОРГАНИЗУЮТ ДЕБАТЫ НА СТАДИОНЕ

Помимо того, что на поле будет две сцены, также будет обеспечено два телесигнала и две телетрансляции. Кроме того, кандидаты планируют дать по два бесплатных концерта (два до дебатов и два после).

Также стало известно, что общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов на НСК "Олимпийский".

С соответствующей просьбой к "Суспільному" обратились штабы кандидатов на пост президента Украины, и команда вещателя согласилась оказать необходимую помощь.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспільного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, — очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами", — рассказал председатель правления "Суспільного" Зураб Аласания.

"В какой момент кто появляется на экране, под каким ракурсом, появляется ли вообще — все эти художественные элементы оказывают большое влияние на восприятие зрителями информации. Общественный вещатель является медиакомпанией, не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения. Очевидно, это понимают и сами кандидаты", — добавил он.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ

В целом им удалось согласовать шесть из десяти нюансов:

1. Трибуны делят не вдоль, а поперек.

2. Символику партий не используют.

3. Артистов с песнями запускают по очереди.

4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

5. Время начала концертов — 16:00.

6. Время начала дебатов — 19:00.

О ЧЕМ КАНДИДАТЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Командам двух политиков не удалось прийти к консенсусу по таким позициям:

1. Количество вопросов друг другу — три или четыре.

2. Имя ведущего.

3. Одна ПТС или две;

4. Отдавать одну трансляцию всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

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