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28 апреля • обновлено в 23:16
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Наталья Мосейчук
Наталья Мосейчук
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Де рівність перед законом? Скільки ви будете плювати в народ?

19.8т
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Слухайте, це від карантину у нас притупляються відчуття? Це ми від обсервації усі стали такими безропотними "ждунами"?

Ми тепер тільки дивимося "відосики" і забороняємо собі зайвий раз засмучуватися?

У нас тепер все- "відосики": і богослужіння, і мордобій чиновника та копа, і панда в китайському зоопарку, і Коля Тищенко з його "вітаю зі святом чорнобильської трагедії". Посміялися. Помилувалися. Перегорнули. Шо з цього візьмеш? От що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, "з народу". Ага... одне але... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його- "Колі котлети"- годує обраних в центрі Києва.

Шановні полісмени, Вам адресу підказати куди треба зайти?

Так, де ж рівність перед законом? Де ж СЛУЖІННЯ? Може, я не в курсі і ресторан готує обіди для медиків Олександрівської лікарні, що по сусідству?! Та наче ні. А чому тоді ресторан депутата працює, а сотні по Києву- ні. Чому його криза не торкнеться, а сотні вже не відкриються ніколи?

Скільки ви плюватимете в народ? Скільки будете здвигати брови і розповідати народу "ай-ай-ай по голій с...ці порушникам"?!

Найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх.

Зі святом Чорнобильської трагедії! Як після такого пояснити Людмилі Ігнатенко ( прототип стрічки НВО Чорнобиль) і тисячам жертв атомної катастрофи, що це обмовка, а не наруга? Не поясните ви ніяк.

Нема вам віри.

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Автор
Наталья Мосейчук Наталья Мосейчук
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Наталії Мосейчук
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Cachko Elena
Cachko Elena
тищенко законный депутат, выбранный народом Украины, какой народ такой и депутат...или мосейчук против укр. народа ?
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3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Cachko Elena, кто ЭТО ГУАНО выбрал? Поконкретнее?
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1
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Марадеи Инна
Марадеи Инна
А чого це Мосійчучка "наїхала" на Слугу народу?
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4
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Марадеи Инна,конечно же по заказу шефа-ебени бородатой.
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1
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилоиды идут нах,вместе с г.внорасией кстати.
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