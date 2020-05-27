"Сьогодні, 26 травня, озброєний до зубів спецназ Державного бюро розслідувань скоїв розбійний напад на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара". Це — один із кращих музейних закладів країни. Ці держиморди публічно принижували його директора Петра Гончара, довгий час не пропускаючи його до приміщення. ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина, провівши презентацію для ЗМІ, виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

Спецназівці здійснили напад на журналіста і перешкоджали народним депутатам виконувати свої обов’язки.

ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані, тим більше, на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям…" - так описує події партія "Європейська солідарність".

Звичайно, це оцінка зацікавлених осіб, тому потрібно ділити на два. Але частка після цієї арифметично-юридичної операції доволі велика.

Маю сумніви, наприклад, щодо проведення заходу без відповідного рішення суду, або щодо спроби викрасти експонати, або щодо явного приниження честі й гідності директора музею тощо.

Хоча очевидною є повна непрофесійність у плануванні й проведені слідчої дії, й ось чому.

1. Вам потрібен був піар і медійна складова? Чи цивілізоване проведення слідчої дії, в тиші й спокої, із ознайомленням директора з ухвалою суду, складанням повного протоколу й належним оформленням інших документів?

Якщо друге, то мали б знати, як кваліфіковано, із належними понятими, представниками музею спокійно підготувати та провести слідчу дію. Це не велика наука і не складна справа. Якщо ж не вивчили тактику та методику проведення окремих слідчих дій – займані посади не ваше місце.

2. Після такої битви за "важливі речові докази" - як можна залишити їх там же на відповідальне зберігання тому ж директору, якому не довіряли та якого не запросили до участі у слідчій дії?!

Будь-яка логіка відсутня, адже зрозуміло, що відповідальна особа не зможе забезпечити зберігання картин (їх викрадуть вже сьогодні вночі), якщо вони дійсно є важливими доказами вини майбутнього підозрюваного у новій "картинній справі щодо П. Порошенка".

3. Насамкінець. Не потрібно так недооцінювати п’ятого Президента України, щоб допускати, що він виставить на показ українській громадськості та зарубіжній публіці докази своєї ж протиправної діяльності. Якщо вона, звичайно, була (уточнення відповідно до принципу презумпції невинуватості).

"Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята!" - Володимир Висоцький.

Хоча, якщо через тиждень-два на підставі доказів, отриманих за результатами цього скандального заходу, буде повідомлено про підозру відповідним винним особам (наприклад, Петру Порошенку) – я візьму свої слова назад й прийму нинішній порядок дій як крайню необхідність.

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