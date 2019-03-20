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"Даже не сядет в самолет": Аваков высмеял "возвращение" Саакашвили

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Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, который объявил о своих планах вернуться в Украину 1 апреля после проведения президентских выборов, никто в страну не пустит.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону. Глава МВД назвал анонс Саакашвили "платой за эфир".

"Пиар за 300 доллар в день 1 апреля. Он решил, что таким образом он оплатит вам время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет – его не пустят, потому что он имеет судебный запрет на въезд в Украину", - констатировал Аваков.

Отметим, что Саакашвили лишили украинского гражданства и запретили въезда в Украину до 2021 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Рух нових сил" бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

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Персоны
Арсен АваковМихеил СаакашвилиДмитрий Гордон
Место
Украина
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