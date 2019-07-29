"Даже Меркель смотрела!" Климкин поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа"

После того, как рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского начал расти перед выборами, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела нарезку из сериала "Слуга народа", которую для нее подготовила команда.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Укринформу". По его словам, он также для интереса включил несколько серий.

"Я специально посмотрел. Еще достаточно давно, не помню, какой это сезон был", – поделился министр.

Меркель смотрела "Слугу народа"

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", – рассказал Климкин, заверив, что не знает, о каких эпизодах шла речь.

Кроме того, по словам министра, несколько его коллег с других стран также посмотрели сериал и интересовались мнением Климкина на счет него. "Назвать их имена не могу, потому что не спрашивал разрешения", – добавил глава украинского МИД.

Павел Климкин iz.ru

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень талантливо", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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