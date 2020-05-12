"Даю в лизинг", "Сосну в подарок": нардепы решили защитить украинцев от дискриминации в рекламе

Народные депутаты разработали законопроект №3427, который вносит изменения в закон "О рекламе", чтобы усилить ответственность за дискриминацию по половому признаку.

Об этом сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, проект закона был подписан несколькими десятками нардепов из разных фракций и групп.

"Обнаженная девушка призывает покупать бетон, "Даю в лизинг", "Сосну в подарок"... Видели подобную рекламу? Надеюсь, больше не увидите! Мы с коллегами из МФО "Равные возможности" инициировали законопроект №3427 о внесении изменений в Закон "О рекламе" о противодействии дискриминации по признаку пола", – написала Кравчук.

Она пояснила, что некоторые рекламодатели используют в лозунгах непристойные шутки, которые высмеивают принадлежность к определенной расе, религии или полу.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью – мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", — пояснила депутат.

В законопроекте парламентарии предлагают:

четко определить понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола";

вдвое увеличить штрафы для нарушителей;

повысить уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Уверена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", – добавила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета производства и пропаганды георгиевской ленты.