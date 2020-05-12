Главная Новости
12 мая • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Даю в лизинг", "Сосну в подарок": нардепы решили защитить украинцев от дискриминации в рекламе

1.1т
Читать материал на украинском

Народные депутаты разработали законопроект №3427, который вносит изменения в закон "О рекламе", чтобы усилить ответственность за дискриминацию по половому признаку.

Об этом сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, проект закона был подписан несколькими десятками нардепов из разных фракций и групп.

"Обнаженная девушка призывает покупать бетон, "Даю в лизинг", "Сосну в подарок"... Видели подобную рекламу? Надеюсь, больше не увидите! Мы с коллегами из МФО "Равные возможности" инициировали законопроект №3427 о внесении изменений в Закон "О рекламе" о противодействии дискриминации по признаку пола", – написала Кравчук.

"Даю в лизинг", "Сосну в подарок": нардепы решили защитить украинцев от дискриминации в рекламе

Она пояснила, что некоторые рекламодатели используют в лозунгах непристойные шутки, которые высмеивают принадлежность к определенной расе, религии или полу.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью – мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", — пояснила депутат.

В законопроекте парламентарии предлагают:

  • четко определить понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола";

  • вдвое увеличить штрафы для нарушителей;

  • повысить уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Уверена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", – добавила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета производства и пропаганды георгиевской ленты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
с девченками реклама интереснее.а шо,голых мужиков в рекламу теперь совать будут?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лютая Сатаней
Лютая Сатаней
Им заняться больше нечем?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 023.

    Вылечились: 3373. Умерли: 425.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • Италия ускорила выход из карантина, а Испания ввела обязательную самоизоляцию для туристов.

  • Ученые обнаружили причину высокой смертности от COVID-19 – нашлась связь с раком и диабетом.

  • Названа категория пациентов, которые обладают самым мощным иммунитетом к коронавирусу.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги