Давыденко возглавлял крупную зерновую корпорацию: журналист раскрыл коррупционные подробности

В прошлом народный депутат Валерий Давыденко был главой наблюдательного совета Государственной провольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский. Он отмечает, что компания взяла 1,5 миллиарда долларов кредита, большую часть которого, вероятно, разворовали.

"Убитый сегодня народный депутат Давиденко в прошлом возглавлял наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Гигантского государственного зернотрейдера, замешанного в огромном количестве коррупционных скандалов и махинаций. В 2012 ГПЗКУ взяла у китайцев в кредит $1,5 млрд, большую часть которого очевидно разворовали", – подчеркнул Казанский.

По его словам, остаток долга составляет более миллиарда долларов, в то время как на счетах компании осталось менее 387 миллионов долларов.

"Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до июля 2021 года. А дальше, судя по всему, будет банкротство и дефолт ГПЗКУ. И расплачиваться с китайцами будет государство, которое гарантировало выплаты", – написал Казанский.

Журналист также обратил, что инцидент с Давыденко напоминает ему "череду странных суицидов" глав Фонда государственного имущества.

"Не знаю, связана ли смерть Давиденко с этой историей или с чем-то другим. Но случившееся очень напоминает череду странных "суицидов" бывших глав ФГИ (некоторые тоже уже успели написать про самоубийство Давиденко). И определенно является поводом для того, чтобы обратить внимание на колоссальную коррупцию в ГПЗКУ", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Тело было обнаружено в уборной его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.

Предварительно, версией его гибели является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.

Также появились свежие фото и видео с места происшествия.

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