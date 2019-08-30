''Давно про секс не писал'': как ведет Facebook новый министр юстиции Малюська

Новым министром юстиции в Украине стал 21 номер партии "Слуга народа" Денис Малюська.
Он известен как специалист в сфере регулирования предпринимательской деятельности, судебных споров и государственного управления. В официальной биографии указано, что Малюське 38 лет и родился он в Дунаевцах Хмельницкой области.
Учился на юридическом факультете КНУ им. Тараса Шевченко. В 2012-2016 годах — в Лондонском университете.
Денис Малюська
Специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка Международной финансовой корпорации. Был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group — независимого неправительственного экспертно-аналитического центра.
К слову, директором офиса BRDO в Украине до недавнего времени был избранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Сам же Малюська активно ведет страницу в Facebook, где выставляет очень интересные фотографии и публикует собственные мысли. К примеру, в июле 2018 года он написал заметку про секс.
"Что-то я давно о сексе не писал. У Шекспира есть сонет, в котором акцент сделан на "место, которым мужчины обычно гордятся"(с). Причем в конце сонета от этого "Места" идет даже прямая речь: "Her 'love, "for whose dear love I rise and fall".
Денис Малюська
Facebook: Denis Malyuska
Ну а вот и цитата на украинском (правда прямая речь при переводе Дмитрием Павлычко была, к сожалению, утрачена):
Любовь не знает угрызений совести,
Хотя, конечно, совесть — это ее ребенок.
Облуднице, мои грехопадения —
Ява твоего греховной жизни... — пишет он на своей странице.
Также, судя по профилю в социальной сети, Денис женат, воспитывает 4 детей. У него на странице достаточно много семейных фотографий.
Facebook: Denis Malyuska
Был новоизбранный член Кабмина и на всем известном тренинге в Трускавце. Там он вместе с коллегами из команды "Слуги народа" 7 дней проходил интенсивный курс обучения под руководством еще одного члена Кабмина, министра экономики Тимофея Милованова.
Тренинг в Трускавце
Facebook: Denis Malyuska
Как сообщал OBOZREVATEL:
На сайте Верховной Рады опубликовали результаты поименного голосования за новый состав Кабинета министров Украины.
В сети высмеяли новоизбранного народного депутата Украины от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого. Ажиотаж разгорелся вокруг его нецензурной переписки во время пленарного заседания.
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