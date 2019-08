''Давно про секс не писал'': как ведет Facebook новый министр юстиции Малюська

Новым министром юстиции в Украине стал 21 номер партии "Слуга народа" Денис Малюська.

Он известен как специалист в сфере регулирования предпринимательской деятельности, судебных споров и государственного управления. В официальной биографии указано, что Малюське 38 лет и родился он в Дунаевцах Хмельницкой области.

Учился на юридическом факультете КНУ им. Тараса Шевченко. В 2012-2016 годах — в Лондонском университете.

Денис Малюська

Специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка Международной финансовой корпорации. Был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group — независимого неправительственного экспертно-аналитического центра.

К слову, директором офиса BRDO в Украине до недавнего времени был избранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Сам же Малюська активно ведет страницу в Facebook, где выставляет очень интересные фотографии и публикует собственные мысли. К примеру, в июле 2018 года он написал заметку про секс.

"Что-то я давно о сексе не писал. У Шекспира есть сонет, в котором акцент сделан на "место, которым мужчины обычно гордятся"(с). Причем в конце сонета от этого "Места" идет даже прямая речь: "Her 'love, "for whose dear love I rise and fall".

Денис Малюська Facebook: Denis Malyuska

Ну а вот и цитата на украинском (правда прямая речь при переводе Дмитрием Павлычко была, к сожалению, утрачена):

Любовь не знает угрызений совести,

Хотя, конечно, совесть — это ее ребенок.

Облуднице, мои грехопадения —

Ява твоего греховной жизни... — пишет он на своей странице.

Также, судя по профилю в социальной сети, Денис женат, воспитывает 4 детей. У него на странице достаточно много семейных фотографий.

Facebook: Denis Malyuska

Был новоизбранный член Кабмина и на всем известном тренинге в Трускавце. Там он вместе с коллегами из команды "Слуги народа" 7 дней проходил интенсивный курс обучения под руководством еще одного члена Кабмина, министра экономики Тимофея Милованова.

Тренинг в Трускавце Facebook: Denis Malyuska

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сайте Верховной Рады опубликовали результаты поименного голосования за новый состав Кабинета министров Украины.

В сети высмеяли новоизбранного народного депутата Украины от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого. Ажиотаж разгорелся вокруг его нецензурной переписки во время пленарного заседания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!