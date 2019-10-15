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15 октября • обновлено в 11:08
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"Манипуляции!" В партии Зеленского рассказали о "дедовщине" в Раде

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Некоторые опытные депутаты Верховной Рады Украины пытаются манипулировать своими коллегами из фракции "Слуга народа", которые впервые прошли в парламент.

"Прямого давления я не видел. Но то, что наши более опытные коллеги по парламенту очень часто пытаются прибегать к определенным манипуляциям – такой фактор присутствует", – рассказал в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

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По его словам, некоторые нардепы за счет более досконального знания регламента "вбрасывают месседжи" в кулуарах или сессионном зале, которые в конечном счете "могут как-то влиять на голосование".

"Думаю, преодолеть этот момент мы сможем на протяжении 2-3 месяцев, когда сами уже будем абсолютно точно понимать, как работают процедуры", – отметил Безгин.

"Вы же понимаете, у нас (во фракции "Слуга народа". – Ред.) 80% людей, которые никогда не сталкивались непосредственно с регламентом и парламентской работой. Поэтому понятно, что определенные манипуляции вбрасываются", – объяснил он.

В "Слуге народа" заявили о манипуляциях со стороны более опытных депутатов

В "Слуге народа" заявили о манипуляциях со стороны более опытных депутатов

president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что ранее о "шантаже" депутатов от партии "Слуга народа" заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним – влиянием: эмоциональным, денежным и любым другим…Они хотят расколоть партию "Слуга народа", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, пользоваться "неопытностью некоторых депутатов партии – это информационная политика внутри Верховной Рады".

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. чувак сам признал, что у них - 80% дятлов?
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