Давить не получится: Гройсман высказался об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что давить на него разговорами о возможной отставке ни у кого не получится.

Он готов отчитаться за работу Кабинета министров перед парламентом. Такие слова прозвучали в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства, если такой у кого-то есть. Пожалуйста, я готов сегодня ответить и на это", - подчеркнул премьер.

При этом Гройсман отметил, что готов отвечать каждому.

"...Я готов буду дать ответ. И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь", - отметил он.

"Задержку с отчетом правительства премьер назвал "техническим вопросом".

"И это не имеет значения, потому что я готов отчитываться всегда. Каждый квартал я в прямом эфире отчитываюсь перед украинском обществом, встречаюсь с экспертами, которые задают вопросы и дают свои советы. Я каждую неделю нахожусь в парламенте и отвечаю на вопросы депутатов", - добавил Гройсман.

Как сообщал "Обозреватель", 14 апреля исполнилось ровно два года работы Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В феврале он представил отчет о работе в 2017 году и приоритетах на 2018-й. Ожидается, что перед Верховной Радой правительство отчитается на пленарной неделе 17-20 апреля.