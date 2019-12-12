Давить на Путина? Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса

Особый статус для Донбасса не будет введен в той форме, которой хочет добиться Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря.

Он подчеркнул, что этот вопрос можно обсуждать и давить на РФ, поскольку в Минских соглашениях речь идет именно о децентрализации.

"Другие формулировки, но, в принципе, это подходит. Думаю, мне удалось убедить Германию и Францию в этом вопросе. Что касается России, то будет очень тяжело", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Официальный сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывает Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 10 декабря депутатами парламентской фракции "Слуга народа" был зарегистрирован соответствующий законопроект, а уже 12-го за него проголосовали.

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