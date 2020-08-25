Экс-заместитель генпрокурора провел две недели в реанимации из-за коронавируса

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму COVID-19 и провел две недели в реанимации.

Об этом украинский юрист, один лидеров партии "Рух нових сил" рассказал на своей странице в Facebook. Как отметил Сакварелидзе, много знакомых спрашивали, где он пропадал. Политик ответил, что месяц лежал в больнице из-за коронавируса.

Сакварелидзе поблагодарил медиков, которые, как сказал он, вытащили его из крайне тяжелого состояния. "В это нелегкое время вы – настоящие герои!" – написал экс-заместитель генпрокурора.

Он также сказал спасибо всем близким и друзьям, которые были рядом. "Хочу пожелать всем, кто столкнулся с этой ужасно коварной болезнью, сил и быстрого выздоровления", – написал политик.

Он пожелал скорейшего выздоровления заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко, назвав лидера "Батьківщини" "особенной женщиной".

"Вы сильнее болезни и ее тоже обязательно победите", – обратился он к народной избраннице.

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