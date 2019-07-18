"Давайте Кубань": Зеленскому посоветовали не торопиться с "паспортным" ответом Путину

Предложение президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта этническим украинцам из "дружественных стран" нужно проработать на законодательном уровне и оценить все риски.
Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"… Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов метрических украинцев. Но являются ли они украинцами – это еще вопрос", – подчеркнул Грымчак.
По его словам, надо законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.
"Поручение, которое президент дал МИД, надо нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это нужно делать законодательно. Но нужно оценивать риски, которые есть на сегодняшний день", – отметил чиновник МинТОТ.
Также Грымчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.
"Хотя вроде бы, когда принимаешь гражданство (России. – Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины – но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", – предположил он.
Зеленский придумал, как ответить Путину на раздачу паспортов РФ
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только неподконтрольных Украине районов "Л/ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина. В ответ он поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".
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