В Борисполе назначили дату выборов после смерти мэра от COVID-19

Дарья Дурова Политика 22:07, 8.11.2020 Обновлено: 22:55, 8.11.2020

Повторные выборы мэра Борисполя (Киевская область) запланированы на 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей. Напомним, перевыборы назначены в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил в ходе голосования 25 октября.

Согласно информации Реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов для пяти разных округов:

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября от коронавируса. Объявления результатов голосования он не дождался.

  • Федорчуку было 60 лет. 26 ноября ему бы исполнился 61 год.

  • В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса в городе назначили повторные выборы мэра.

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