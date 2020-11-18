Данные ЦИК свидетельствуют о победе на местных выборах "Слуги народа" и "Батьківщини", – Решмедилова

Лидеры партий откровенно манипулировали избирательными цифрами, но официальные данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что наибольшую поддержку украинцев на местных выборах 2020 получили команды президента Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в комментарии "РБК Украина".

"Победитель местных выборов определяется по количеству мандатов, которые получает партия. По этому показателю лучший результат показали "Слуга народа" и "Батьківщина", – отметила эксперт.

Она напомнила, что в целом по стране в советы разных уровней избирались около 43 тысяч депутатов. По данным Центризбиркома, партия президента получила пять с половиной тысяч мандатов (14.5%), "Батьківщина" получила почти четыре тысячи мест по всей стране (10.5%). Официальные цифры разоблачают информационные манипуляции, к которым прибегали отдельные политические силы сразу на следующий после закрытия участков день.

"Цифры каждый трактовал как хотел. Можно было взять какой-то показатель, удобный для той или иной политической силы, и сказать, что они победители. Эти выборы показали, что поторопились отдельные политики заявлять о своей победе, некий "казус Ляшко" – когда вслух вопят, что победа, но после подсчета мы узнаем, что результат другой", – констатировала Решмедилова.